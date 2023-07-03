Çin, Geleneksel Olmayan Su Kaynaklarını Artırmayı Hedefliyor

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan yönergeye göre, Çin'de geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımı artırılacak ve 2025 yılına kadar yıllık toplam tüketiminin 17 milyar metreküpü aşması bekleniyor. Geri dönüştürülmüş su, tuzdan arındırılmış deniz suyu, yağmur ve sel suları gibi kaynaklar kullanılacak.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından kısa süre önce yayımlanan yönergeye göre, Çin'de geleneksel olmayan su kaynaklarının yıllık toplam tüketiminin, 2025 yılına kadar 17 milyar metreküpü aşması bekleniyor.

Yönergeye göre, geri dönüştürülmüş suyun kullanım oranı, su sıkıntısı çeken il düzeyindeki ve üzerindeki kentlerde yüzde 25'in üzerine çıkacak.

Geleneksel olmayan su kaynakları arasında geri dönüştürülmüş su, tuzdan arındırılmış deniz suyu, yağmur ve sel suları yer alıyor.

Yönergeye göre Çin, 2035 yılına kadar geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımı için sağlam bir politika sistemi ve pazar mekanizması oluşturacak, bu sayede su kullanımı temel olarak ekonomik, verimli, sistemli ve güvenli hale gelecek.