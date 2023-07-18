Çin Exim Bank, Pakistan'ın 600 milyon dolarlık kredisinin vadesini uzattı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Exim Bank'ın ülkesinin 600 milyon dolarlık kredisinin vadesini uzattığını açıkladı. Bu adımın Pakistan'ın döviz rezervlerini artıracağı belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Exim Bank'ın, ülkesinin 600 milyon dolarlık kredisinin vadesini uzattığını bildirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Şerif, başkent İslamabad'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Çin Exim Bank'ın Pakistan'ın 600 milyon dolarlık kredisinin vadesini uzattığını açıkladı.

Şerif, Çin Exim Bank'ın bu adımının, ülkesinin döviz rezervlerini artıracağını işaret etti.

Başbakan Şerif, ödemenin vadesinin ne zaman dolduğuna ilişkin detay paylaşmadı.

Söz konusu 600 milyon dolarlık destekle son 3 ayda Çin, Pakistan'ın vadesi dolan toplam 5,6 milyar dolar kredisinin vadesini uzattı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.

IMF, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz'da yatırmıştı.

Pakistan, 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, 12 Temmuz'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 milyar dolar finansal destek almıştı.