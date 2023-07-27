Çin Exim Bank, Pakistan'ın 2,4 Milyar Dolarlık Kredisinin Vadesini Uzattı

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Çin Exim Bank'ın, ülkesinin 2,4 milyar dolarlık kredisinin vadesini 2 yıl süreyle uzattığını açıkladı. Pakistan, IMF ile yaptığı anlaşmanın ardından döviz rezervlerini artırdı.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Çin Exim Bank'ın, ülkesinin 2,4 milyar dolarlık kredisinin vadesini 2 yıl süreyle uzattığını bildirdi.

Bakan Dar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin Exim Bank'ın Pakistan'ın 2,4 milyar dolarlık kredisinin ana parasının vadesini 2 yıl süreyle uzattığını açıkladı.

Dar, Pakistan'ın gelecek 2 yılda sadece faiz parası ödeyeceğini belirtti.

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmanın ardından döviz rezervlerini artırdı.

Pakistan Merkez Bankasının Haziran 2023'te 3-4 milyar olan döviz rezervi, 8,7 milyar dolara yükseldi.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.

IMF, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz'da yatırmıştı.