Çin Enerji Yatırım Şirketi, Temiz Enerji Kapasitesinde Önemli Başarı Elde Etti

Çin Enerji Yatırım Şirketi, toplam kurulu temiz enerji kapasitesini 100,14 milyon kilovata çıkararak önemli bir eşiği geride bıraktığını açıkladı. Şirketin toplam kurulu elektrik kapasitesi ise 303,49 milyon kilovata ulaştı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük kömür yakıtlı elektrik üretim devi Çin Enerji Yatırım Şirketi (China Energy), kurulu temiz ve yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli bir başarı elde ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, China Energy'nin toplam kurulu temiz enerji kapasitesi Ağustos sonu itibarıyla 100,14 milyon kilovata ulaşarak daha temiz enerji kaynaklarına geçiş sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Açıklamada, enerji devinin toplam kurulu elektrik kapasitesinin 303,49 milyon kilovat ile daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

Şirketin verileri, China Energy'nin toplam kurulu kapasitesinde temiz ve yenilenebilir enerjinin payının Ağustos sonu itibarıyla yıllık ortalama 2,7 yüzde puan artarak etkileyici şekilde yüzde 33'e yükseldiğini gösterdi. Rakam, 2020'de yüzde 25,8 seviyesindeydi.

Şirket, China Energy'nin kömür yakıtlı enerji kapasitesinin şu anda 203,34 milyon kilovat, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise 55,46 milyon kilovat olduğunu ve her ikisinin de büyüklük açısından küresel düzeyde en üst sıradaki yerlerini koruduğunu belirtti.