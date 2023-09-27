Çin, Endüstriyel Robot Montajında Rekor Kırdı

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), Çin'in 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 290.258 adet endüstriyel robot montajı gerçekleştirerek rekor kırdığını bildirdi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı'nda bir endüstriyel robotu inceleyen ziyaretçiler, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

FRANKFURT, 27 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), Çin'in 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 290.258 adet endüstriyel robot montajı gerçekleştirerek rekor kırdığını bildirdi.

IFR, Salı günü yaptığı açıklamada dünyanın en büyük endüstriyel robot pazarı konumundaki Çin'in, dünyada yıllık bazda en yüksek sayıda montajı gerçekleştiren ülke olarak listedeki diğer ülkelerden uzak ara önde olduğunu kaydetti.

IFR'den yapılan açıklamada, "2021 yılında 2020'ye kıyasla yüzde 57'lik bir artış gerçekleştikten sonra bu kazanım kayda değer" dendi.

Listede Çin'i Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya takip ediyor.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Dünya Robot Konferansı'nda sergilenen masaüstü endüstriyel robotlar, 16 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Raporda, montajı yapılan endüstriyel robotların sayısındaki yukarı yönlü eğilimin (yıllık montaj miktarı 2017 ile 2022 arasında yıllık yüzde 13 arttı), küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle 2023'te devam etmesinin beklenmediği dile getirildi.

1987 yılında Frankfurt'ta kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Robotik Federasyonu'nun 20'den fazla ülkeden 90'ı aşkın üyesi bulunuyor.