Çin-Endonezya İş Forumunda İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar Tartışıldı

Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Gao Yunlong, Çin-Endonezya iş forumunda yaptığı konuşmada, iki ülkenin yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde yeni sonuçlar ve ilerlemeler elde etmek için birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Gao Yunlong, Pazartesi günü Beijing'de düzenlenen Çin-Endonezya iş forumuna katıldı.

Aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı olan Gao, forumda yaptığı konuşmada Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde yeni sonuçlar ve ilerlemeler elde etmek üzere Endonezya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Gao, ayrıca iki ülkenin girişimcilerinin daha fazla işbirliği alanı keşfetmelerini ve işbirliği için daha fazla iş fırsatı yaratmalarını umduğunu belirtti.