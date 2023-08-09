Çin, Endonezya'dan ihraç ettiği malların ilk partisini teslim aldı

Endonezya'dan 1.600 tondan fazla donmuş karides getiren bir gemi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bulunan bir limana ulaştı. İki ülkenin amiral gemisi niteliğindeki 'İki Ülke, İkiz Parklar' projesinin ortak inşasını desteklemeyi kabul etmesinden bu yana, Çin'in Endonezya'dan ihraç ettiği malların ilk partisi teslim alınmış oldu. Proje, uluslararası gıda endüstrisi zinciri ve tedarik zinciri odaklı bir işbirliği platformu oluşturmayı hedefliyor.

HABER: Video: Çin "İki Ülke, İkiz Parklar" projesinde Endonezya'dan ihraç ettiği malların ilk partisini teslim aldı

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Gemilerden ve karides kolilerinden çeşitli görüntüler

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Endonezya'dan 1.600 tondan fazla donmuş karides getiren bir gemi, Pazartesi günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bulunan bir limana ulaştı.

Böylece, iki ülkenin amiral gemisi niteliğindeki "İki Ülke, İkiz Parklar" projesinin ortak inşasını desteklemeyi kabul etmesinden bu yana, Çin'in Endonezya'dan ihraç ettiği malların ilk partisi teslim alınmış oldu. Proje, uluslararası gıda endüstrisi zinciri ve tedarik zinciri odaklı bir işbirliği platformu oluşturmayı hedefliyor.

Çin, proje kapsamında Fuzhou'daki Yuanhong Yatırım Bölgesi'ni Çin parkı olarak, Endonezyalı yetkililer ise Bintan, Aviarna ve Batang sanayi bölgelerini Endonezya parkı olarak belirlemişti.

Endonezya, Fujian'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri arasındaki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Fujian ve Endonezya arasında geçen yılki ithalat ve ihracat ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 32,2 artarak 121,5 milyar yuana (yaklaşık 17 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)