Çin Nükleer Enerji Birliği'ne göre Çin, faaliyet veya inşaat halinde bulunan en fazla sayıda nükleer güç ünitesine sahip ikinci ülke olma özelliğini taşıyor. Çin anakarasında toplam 57 gigavat kurulu güce sahip 55 nükleer güç ünitesi faaliyette, 27,8 gigavat kurulu güce sahip 24 ünite ise inşaat halinde.

Çin, en fazla nükleer güç ünitesine sahip ikinci ülke

SHENZHEN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Nükleer Enerji Birliği'ne göre Çin, faaliyet veya inşaat halinde bulunan en fazla sayıda nükleer güç ünitesine sahip ikinci ülke olma özelliğini taşıyor.

Birlik yetkilisi Wang Binghua, hafta başında ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen bir toplantıda, Çin anakarasında toplam 57 gigavat kurulu güce sahip 55 nükleer güç ünitesinin faaliyette, toplam 27,8 gigavat kurulu güce sahip 24 ünitenin ise inşaat halinde olduğunu belirtti.

Çin anakarasının 2021'den bu yana 21 yeni nükleer güç ünitesini onayladığını söyleyen Wang, öngörülebilir gelecekte her yıl 6 ila 8 nükleer güç ünitesine yeşil ışık yakılmasının planlandığını söyledi.

Nükleer enerjinin 2035 yılına kadar Çin anakarasındaki enerji üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamasının öngörüldüğünü söyleyen Wang, ülkede karbon nötr olma hedefine yönelik çabalar sürerken bu oranın 2060 yılına kadar toplam 400 gigavat üretim kapasitesiyle yüzde 18'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.