Çin Ekonomisinde Ekim Ayında İvme Kaybı Devam Ediyor

Çin ekonomisi, ABD ile yaşanan tarife gerilimleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle ekim ayında üretim, tüketim ve yatırımlarda düşüş yaşadı. Sanayi üretimi ve perakende satışlarda artış devam etmesine rağmen, sabit sermaye yatırımları gerileyerek geçmiş yıllara göre daha düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

Çin ekonomisinde ABD ile yaşanan tarife gerilimi ve ekonomik anlaşmazlıkların yarattığı belirsizlik nedeniyle üretim, tüketim ve yatırımlarda görülen ivme kaybı ekim ayında devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2025 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Buna göre ekimde sanayi üretimi yüzde 4,9, perakende satışlar yüzde 2,9 artarken sabit sermaye yatırımları, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düştü.

Üretim ve tüketimin artış ivmesi önceki aylara kıyasla azalmayı sürdürdü.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 4,9 artarken eylüldeki yüzde 6,5'lik artışın gerisinde kaldı.

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8, haziranda 6,8, temmuzda yüzde 5,7 ve ağustosta yüzde 5,2 yükselmişti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ekimde yüzde 2,9 artarken ağustostaki yüzde 3'lük artışın gerisinde düştü. Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4, haziranda 4,8, temmuzda 3,7 ve ağustosta yüzde 3,4 artmıştı.

Yatırımlar geriledi

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 10 ayda yıllık yüzde 1,7 azalırken 9 aydaki yüzde 0,5'lik artış, gerilemeye döndü.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Ocak-ekim döneminde yüzde 14,7 azalan gayrimenkul yatırımları, 9 aydaki yüzde 13,9'luk düşüşten daha hızlı geriledi.

Metrekare bazında yeni konut satışı 10 ayda yüzde 6,8 azalarak 9 aydaki yüzde 5,5'lik kayıptan daha hızlı düştü. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları 10 ayda yüzde 1,7 arttı.

İşsizlik

Ülkede eylül sonunda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ekim itibarıyla yüzde 5,1'e geriledi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 5,2, şubatta yüzde 5,4, martta yüzde 5,2, nisanda yüzde 5,1, mayıs ve haziranda yüzde 5, temmuzda yüzde 5,2 ve ağustosta yüzde 5,3 olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
