Çin Ekonomisi Zorluklara Rağmen Sağlam Şekilde Toparlanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Çin ekonomisinin sağlam şekilde toparlanmaya devam ettiğini belirtti. Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının büyüme oranı ve Uluslararası Para Fonu'nun öngörüleri de açıklandı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yılın başından bu yana dünya genelinde ekonomik toparlanmada yaşanan zorlukların yanı sıra zorlayıcı ve karmaşık dış ortama rağmen, Çin ekonomisinin genel olarak sağlam şekilde toparlanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Mao Salı günkü olağan basın toplantısında, ABD ve Avustralya'da son dönemde Çin ekonomisini küçümseyen yorumlara yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Mao, "Çin ekonomisinin çöküşünü öngören çeşitli yorumlar zaman zaman su yüzüne çıkıyor, ancak Çin ekonomisi bunların hepsini geride bıraktı. Çöken Çin ekonomisi değil, bu tür söylemler oldu" dedi.

Sözcü, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüdüğünü ve geçen yılki yüzde 3'lük büyümeyi açık ara aştığını vurguladı. Mao, Uluslararası Para Fonu'nun, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5.2 oranında büyüyeceği ve küresel büyümenin üçte birini oluşturacağı öngörüsünde bulunduğunu da hatırlattı.

Mao, "Çin ekonomisinin güçlü direnci, geniş potansiyeli, sağlam canlılığı ve Çin'in güçlü ekonomik büyümesini sürdüren temeller uzun vadede değişmeden kaldı" dedi.

Sözcü, Çin'in üst düzey dışa açılıma, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini geliştirmeye ve kalkınma payını diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.