Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Öncülük Ediyor

Çin'in son on yılda dünyanın ekonomik büyümesini yönlendiren en büyük 'dinamo' olduğunu ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak küresel ekonomik büyümede önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyleyen kıdemli ekonomist Liang Guoyong, Çin'in bu yılın ilk üç çeyreğindeki büyüme eğiliminin dayanıklılık ve kalkınma potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Yongchuan bölgesinde bulunan Great Wall Motors (GWM) akıllı üretim üssü, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kıdemli ekonomist Liang Guoyong, Çin'in son on yılda dünyanın ekonomik büyümesini yönlendiren en büyük "dinamo" olduğunu ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak küresel ekonomik büyümede önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

CENEVRE, 7 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın kıdemli ekonomisti Liang Guoyong, Çin ekonomisinin bu yılın ilk üç çeyreğindeki büyüme eğiliminin, dayanıklılık ve kalkınma potansiyelini gösterdiğini söyledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 oranında büyüdü.

Liang, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, dünyanın büyük ekonomileri arasında Çin'in nispeten yüksek büyüme oranını koruduğunu söyledi.

Liang, Çin'in makroekonomik politikalarının yılın ikinci yarısından bu yana etkili olmaya devam ettiğini, piyasayı endişelendiren bazı konuların giderilerek risklerin kademeli olarak çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.

Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'ni ziyaret ederken fotoğraf çektiren Çinli turistler, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Liang, bu yılın ilk üç çeyreğine ilişkin ticaret verilerine göre Çin'de ikamet edenlerin yurtdışı turizminin pandemiden sonra önemli ölçüde arttığını, bunun da Çin'in hizmet ticareti ithalatını artırdığını ve diğer ülkelerin ekonomik büyümesini desteklediğini vurguladı.

Liang, Çin'in son on yılda dünyanın ekonomik büyümesini yönlendiren en büyük "dinamo" olduğunu ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak küresel ekonomik büyümede önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi

Kıdemli ekonomist, Çin'in dünyanın ekonomik büyümesine katkısının bu yıl üçte bir seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Shanghai kentinde devam etmekte olan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) hakkında da konuşan Liang, CIIE'nin uluslararası satın alma, yatırım teşviki ve açık işbirliği için uluslararası bir platform oluşturduğunu ve böylece Çin'in ithalat alımlarını genişletmeye ve çeşitli ülkelerden şirketler için yeni fırsatlar sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.