Çin Ekonomisi Kovid-19 Sonrasında Güçlüklerle Karşılaşıyor

Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar ve istihdam dahil birçok alanda Kovid-19 sonrasında toparlanmada zorluklar yaşadığını gösteriyor. Sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri incelendiğinde, bazı alanlarda artış olsa da gayrimenkul sektöründe ve özel sektörde büyümeyi teşvik eden politikaların henüz sonuç vermediği görülüyor.