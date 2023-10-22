Çin Ekonomisi İstikrarlı Bir Şekilde Büyümeye Devam Ediyor

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1. Çin'deki sokaklardan çeşitli görüntüler

3. Konteyner terminalleri ve güneş panellerinden çeşitli görüntüler

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin'de açıklanan son ekonomik verilerin, ülkedeki ekonominin istikrarlı olduğunu ve beklendiği gibi ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9, yılın ilk üç çeyreğinde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü.

"Son rakamlar Çin ekonomisinin istikrarlı ve aynı zamanda gelişmekte olduğunu gösteriyor. Çin ekonomisi beklendiği üzere kalkınma yolunda ilerlerken ekonomik büyüme oranı küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu da Çin ekonomisi için bir başka olumlu sonuç."

Çolakoğlu, Çin hükümetinin enflasyonu başarılı şekilde kontrol altına aldığını belirtti.

"Kovid-19 pandemisi birçok önde gelen ekonomiyi olumsuz etkiledi ve bu ülkelerdeki ekonomilerde yavaşlamalar oldu. Ancak Çin ekonomisine baktığımızda, Çin ekonomisinin başarı öykülerinden biri şöyle ki; diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bu ülkede yüksek enflasyonun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in ekonomik görünümü diğer birçok ülkeye göre çok daha olumlu."

Yeşil kalkınmanın önemine de değinen Çolakoğlu, Çin'in yeşile geçiş sürecini desteklemek için stratejik bir planı olduğunu söyledi.

"İklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla ilgili endişeler giderek arttığından yeşil kalkınma kilit önem taşıyor. Dolayısıyla geleneksel sektörlerden yeşil kalkınma ve yeşil ekonomiye geçiş tüm ülkeler için çok önemli. Çin'in de yeşil ekonomiye doğru geçiş sürecini önemseyen ve destekleyen stratejik planı var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)