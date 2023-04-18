Çin ekonomisi, ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 4,5 büyüdü

Çin ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2023 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

Büyüme oranı, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 2,9 yönündeki tahmininin üzerinde, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında gerçekleşti.

GSYH ilk çeyrekte, 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 2,2 artarken, Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılmasının ardından büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikaların toparlanmaya pozitif ivme sağlandığı gözleniyor.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından, 1976'dan bu yana en düşük yıllık hasıla artışını kaydetmişti.

Mart ayı verileri, ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından yeniden büyüme doğrultusuna girdiğini gösterirken, genç işsizliğinin hala yüksek seviyede olması, toparlanmanın kırılganlığına işaret ediyor.

UİB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, martta yıllık bazda yüzde 3,9 artarken, ocak ve şubattaki 2,4'lük artışın üzerinde performans gösterdi.

Sanayi üretimi, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisinin hissedildiği geçen yılın son çeyreğinde artış ivmesini yitirmiş, Ekim 2022'de yüzde 5 artarken, artış Kasım 2022'de 2,2'ye, Aralık 2022'de yüzde 1,3'e gerilemişti.

Tüketim artış eğiliminde

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise martta yıllık bazda yüzde 10,3 artarak, ilk iki aydaki yüzde 3,5 artışın üzerine çıktı.

Perakende satışlar, 2022'nin son çeyreği boyunca gerilemiş, ekimde yüzde 0,5, kasımda yüzde 5,9, aralıkta ise yüzde 1,8 azalmıştı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarken ilk iki aydaki yüzde 5,5'lik artışın gerisinde kaldı.

Altyapı yatırımları yüzde 8,8, imalat yatırımları yüzde 7 artarken gayrimenkul yatırımları yüzde 5,8 azaldı. Gayrimenkul yatırımlarında geçen yılki yüzde 10'luk daralmanın ilk çeyrekte yavaşladığı görülse de sektöründeki finansman problemlerinin etkisinin sürdüğü gözlendi.

Genç işsizliği hala yüksek

Kentlerdeki işsizlik oranı martta ilk iki aya göre 0,3 puan azalarak 5,3'e geriledi. Yaşları 16-24 olan genç nüfusta işsizlik ise 1,5 puan artışla yüzde 19,6'ya yükseldi.

İşsizlikteki genel azalmaya karşın ve genç işsizliğinin artması ve hala yüksek olması, ekonomik toparlanmanın halen kırılgan olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

Geçen yıl temmuz ayında yüzde 19,9'a çıkarak rekor düzeye ulaşan genç işsizliği, yıl boyunca yüksek seyretmişti.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, ilk çeyrek verilerinin, "istikrarlı büyüme işaret ettiği", "yıla iyi bir başlangıç olduğunu" belirterek, "Ancak dış koşulların hala karmaşık ve kırılgan olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. İç talebin yetersizliği hala belirgin ve ekonomik toparlanmanın temeli henüz sağlam değil." değerlendirmesinde bulundu.