Çin Ekonomisi İkinci Yarıda İstikrarlı ve Pozitif Trendini Koruyacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Yuan Dan, Çin ekonomisinin Ocak-Haziran döneminde sürekli bir toparlanma sergilediğini ve yılın ikinci yarısında da istikrarlı ve pozitif trendini koruyacağını söyledi. Yuan, hükümetin yürürlükteki karma politikasının ekonomide iyileşmeyi teşvik edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Yuan Dan, Çin ekonomisinin Ocak-Haziran döneminde sürekli bir toparlanma sergilediğini ve yılın ikinci yarısında da istikrarlı ve pozitif trendini koruyacağını söyledi.

Yuan, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında enerji üretimindeki büyümenin hızlanması, piyasa beklentilerinin iyileşmesi ve imalat satın alma yöneticileri endeksindeki iki aylık artışı, Temmuz ayında çeşitli ekonomik göstergelerde görülen pozitif değişiklikler olarak sıraladı.

Yuan, hükümetin yürürlükteki karma politikasının ekonomide iyileşmeyi teşvik edeceğini söyledi.

Çin, bu yıl işletmeler için elverişli politikaları genişletmeye ve güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attı. Küçük firmalar için vergi indirimlerinden yeni enerjili araçlar için alım vergisi muafiyetine kadar çeşitlilik gösteren bu önlemler, istikrarlı bir politika ortamı oluşturup işletmelerin güvenini artırmayı hedefliyor.

Teknoloji firmalarına yönelik finansman desteği, otomobil ve elektronik tüketimine yönelik teşvikler ve özel ekonomiyi güçlendirecek önlemler gibi bir dizi yeni uygulamaya devreye girdi.

Yuan, ikinci çeyrekteki yeni ekonomik değişiklikler karşısında ekonomik toparlanmanın sürdürülmesi için güçlü politika desteği sağlamak üzere başka bir önlem paketinin de tam zamanında uygulamaya konulmakta olduğunu kaydetti.

Yuan, faiz oranlarının aşağı çekilmesi, tüketimin canlandırılması, şehirlerdeki kentsel köylerin yenilenmesi ve altyapı sektöründe emlak yatırım fonu ürünlerinin çıkarılmasının bu önlemler kapsamında yer aldığını belirtti.¦