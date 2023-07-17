Üye Girişi
Haberler

Çin Ekonomisi Beklentilerin Altında Büyüdü

Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,3 büyüme kaydederek beklentilerin altında kaldı. Tüketici harcamaları da beklentinin altında gerçekleşti.

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 6,3 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı yüzde 7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından bu yıl hızlı bir ekonomik büyüme görülmesi beklenen Çin'de, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları beklentinin altında gerçekleşti.

Bu arada, Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title