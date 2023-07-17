Çin Ekonomisi Beklentilerin Altında Büyüdü

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı. Çin'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi beklentilerin altında büyüdü ve resesyon endişeleri tekrar gündeme geldi. Çin'de sanayi üretimi tahminleri aşarken, Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş yaşarken, Hindistan'da Sensex endeksi artış gösterdi.