Çin Ekonomisi 2023'ün İkinci Yarısında Güven Veriyor

Çin Ekonomisi Yuvarlak Masası programına katılan konuk konuşmacılar, Çin ekonomisine 2023'ün ikinci yarısında tam olarak güvendiklerini ifade etti. Konuşmacıların çoğu, Çin ekonomisinin sahip olduğu direnç, potansiyel ve canlılık sayesinde ülkenin toparlanmasına daha fazla katkı sağlanacağı ve uzun vadeli büyümeyi sürdürecek ekonomik temellerin değişmeden kalacağı görüşünde.

Çin Ekonomisi Yuvarlak Masası programına katılan konuk konuşmacılar, Çin ekonomisine 2023'ün ikinci yarısında tam olarak güvendiklerini ifade etti.

Konuşmacıların çoğu, Çin ekonomisinin sahip olduğu direnç, potansiyel ve canlılık sayesinde ülkenin toparlanmasına daha fazla katkı sağlanacağı ve uzun vadeli büyümeyi sürdürecek ekonomik temellerin değişmeden kalacağı görüşünde.

SES 1 (Çince): Lİ HUİ, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Kıdemli Yetkilisi:

"Çin ekonomisi güçlü direnç, canlılık ve büyük bir potansiyel sergiliyor. Uzun vadeli olumlu temeller değişmeden kalıyor, bu yüzden de Çin ekonomisinin yılın ikinci yarısındaki görünümüne güveniyoruz. Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında ayrıca pek çok elverişli koşul ve sağlam temel tarafından destekleniyor."

SES 2 (Çince): FU LİNGHUİ, Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü:

"Tüketici harcamaları, genel ekonomiyi yönlendirmede önemli bir rol oynamaya devam edecek. Üretim ve talep birbirine bağlı hale geldikçe, bölge sakinleri için istihdam ve gelir artışı kademeli olarak artacak. Bu da, tüketicilerin harcama yapmaya yönelik istek ve güvenini istikrara kavuşturup artırmak için elverişli bir ortam sağlayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)