Çin, ekonomik toparlanmayı sürdürmek için büyümeyi teşvik edici politikalar planlıyor

Çin hükümeti, ekonomide görülen yavaşlama işaretlerine karşı Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı sürdürebilmek için büyümeyi teşvik edici politikalar planlıyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, dün yaptığı toplantıda ekonomik durumu ele aldı.

Başbakan Li Çiang'ın başkanlığındaki toplantıda Çin'in ekonomik toparlanmasının giderek karmaşıklaşan dış koşullar ve küresel ticaret ile yatırımlardaki yavaşlamadan etkilendiği belirtilerek, değişen tablo karşısında daha etkili tedbirlere ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Toplantıda, makro ekonomik politikaların iyileştirilmesi, talebin etkin şekilde genişletilmesi, reel ekonominin güçlendirilmesi ve kilit sektörlerdeki risklerin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, teknoloji sektöründeki işletmelere yönelik bir eylem planı ile özel yatırım fonlarının yönetimi ve denetimi ile ilgili bir düzenleme tasarısı görüşüldü.

Haberde ekonomik toparlanmayı teşvik için hangi somut tedbirlerin uygulanacağına ilişkin detaya yer verilmedi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık politika faizini yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e çekerek ekonomideki yavaşlamaya karşı parasal genişlemeye gideceğinin işaretini vermişti.

Devlet Konseyi toplantısındaki mesajların ardından yakın vadede büyümeye yönelik somut tedbirlerin açıklaması bekleniyor.

Ekonomide yavaşlama işaretleri

Mayıs verileri, Çin ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından bu yılın ilk çeyreğindeki yakaladığı büyüme ivmesini sürdürmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, mayısta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 artarak nisandaki 5,6'lık artışın altında kalırken tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar da yüzde 12,7 artışla nisandaki 18,4'lük artışın gerisine düştü.

Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baza rağmen üretim ve tüketimin yavaşladığı gözlendi.

Öte yandan UİB'nin açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri de mayısta hem imalat sanayisinde hem de imalat dışı sektörlerde düşüşe işaret etti. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5, ithalat ise yüzde 4,5 azalırken 6-24 yaş genç nüfusta işsizlik 20,8 ile rekor seviyeye yükseldi.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından, 1976'dan bu yana en düşük yıllık hasıla artışını kaydetmişti. Ekonomi bu yılın ilk çeyreğinde ise beklentileri aşarak yüzde 4,5 büyümüştü.

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresinde bu yıl için "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi açıklamıştı.