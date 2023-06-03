Çin, Ekonomik Toparlanmayı Desteklemek İçin İş Ortamını İyileştirecek

Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Çin, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla iş ortamını daha hızlı iyileştirmek üzere daha hedefli ve etkin önlemler alacak.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında Çin'in, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla iş ortamını daha hızlı iyileştirmek üzere daha hedefli ve etkin önlemler almasına karar verildi.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara göre söz konusu önlemler adil rekabet, fikri mülkiyet haklarının korunması, birleştirilmiş piyasa ve piyasa erişiminin kolaylaştırılması konularına odaklanacak.

Toplantıda ekonomik toparlanmanın temellerinin henüz sağlam olmadığı, bu yüzden beklentilerin daha kararlı hale getirilmesi, güven inşa edilmesi ve piyasa canlılığının teşvik edilmesi için piyasa odaklı, yasaları temel alan ve uluslararasılaşmış bir iş ortamının kurulmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda ele alınan diğer bir konu da yeni enerjili araç sektörünün yüksek kaliteli gelişimi oldu. Sektörün endüstriyel düzeninin optimize edilmesi ve güç bataryası sistemleri, yeni şase mimarisi ve akıllı sürüş sistemleri gibi alanlardaki önde gelen teknolojik sorunların çözüme kavuşturulması için daha fazla çalışma yürütülecek.

Batarya geri dönüşümünü iyileştirmek, araçlar, yollar ve bulutun entegre gelişimini teşvik etmek ve tüm sanayi zincirinin daha bağımsız ve daha yeşil olmasını sağlamak üzere çaba gösterilecek.

Toplantıda Çin'in alım vergisi indirimi ve muafiyet politikalarını yeni enerjili araçlara genişletip optimize edeceği ve tüketim potansiyelini açığa çıkarmak üzere yüksek kaliteli şarj altyapısı inşa edeceği dile getirildi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından görüşülmek üzere okul öncesi eğitime ilişkin bir yasa tasarısı da onaylandı.

Toplantıda alınan kararlara göre Çin, okul öncesi eğitim kaynaklarını bilimsel bir tarzda ve yeni kentleşmenin ilerlemesine ve değişen okul çağındaki çocuk nüfusuna göre planlayacak.

Hükümet, okul öncesi eğitime yönelik harcamalarını artıracak ve kırsal ve etnik azınlık bölgelerine daha fazla önem verecek.