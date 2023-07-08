Çin, dünyanın ilk çok taraflı yatırım anlaşmasının metninde kilit rol oynadı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin'in Kalkınma için Yatırımın Kolaylaştırılması (IFD) anlaşmasının metni konusundaki müzakerelerde kilit rol oynadığını bildirdi. IFD anlaşması, yatırım önlemlerinin şeffaflık ve tahmin edilebilirliğini iyileştirmeyi, yatırımla bağlantılı idari prosedürleri hızlandırıp kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yatırımı artırmayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada Kalkınma için Yatırımın Kolaylaştırılması (IFD) olarak bilinen dünyanın ilk çok taraflı yatırım anlaşmasının metni konusundaki müzakerelerin başarılı şekilde tamamlanmasında Çin'in kilit rol oynadığını bildirdi.

Müzakerelerin başarılı şekilde tamamlandığı, yakın zamanda metin görüşmeleri hakkında düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısından sonra duyuruldu.

Dünyanın ilk çok taraflı yatırım anlaşması olan IFD anlaşması, yatırım önlemlerinin şeffaflık ve tahmin edilebilirliğini iyileştirmeyi, yatırımla bağlantılı idari prosedürleri hızlandırıp kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yatırımı artırmayı amaçlıyor.

IFD anlaşması, Çin'in DTÖ'de oluşturduğu ve aktif şekilde önderlik yaptığı ilk görüşme konusu olarak öne çıkıyor. 110'dan fazla DTÖ üyesi, IFD görüşmelerine katılım için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili metin görüşmeleri Eylül 2020'de başladı.

Yetkili, Çin'in müzakereler sırasında ihtilaflı konular için pragmatik çözümler sağladığını, bu konuların başarılı şekilde sonuca kavuşturulmasında kilit önemde katkılar yaptığını ve katılan tarafların yüksek takdirlerini topladığını belirtti.

Yetkili, çok taraflı yatırım anlaşmaları hakkındaki görüşmelerin, küresel ticaret ve yatırım kurallarının oluşturulması önünde uzun süredir engel oluşturduğunu ve DTÖ ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) daha önceki girişimlerinin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydetti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yayımlanan 2023 Dünya Yatırım Raporu'na göre küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de aşağı yönlü büyük bir baskı altına girdi ve yüzde 12 düşüşle 1,3 trilyon ABD dolarına geriledi.