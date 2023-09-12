Çin, dünyanın en büyük gemi filosuna sahip

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin'in dünyada en büyük gemi filosuna sahip olduğunu duyurdu. Çin'in limanlarında gerçekleşen kargo işlem hacmi ve konteyner işlem hacmi dünya çapında birinci sırada yer alıyor.

SHANGHAİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkelerin sahip oldukları gemilerin brüt tonajı açısından Çin'in dünyada ilk sıraya yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleştirilecek olan Kuzey Bund Forumu'na ilişkin Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çinli armatörlerin sahip olduğu filoların toplamda 249,2 milyon brüt tona ulaştığını söyledi.

2022 yılında Çin limanlarında gerçekleşen kargo işlem hacmi 15,7 milyon tona yaklaşırken, konteyner işlem hacmi ise 296 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) oldu. Bakanlık yetkilisi Gao Haiyun, her iki rakamın da dünya çapında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Çin'in dış ticaretinin yaklaşık yüzde 95'i deniz yoluyla yürütülüyor. Çin, 100'den fazla ülke ve bölgeyle deniz taşımacılığı rotaları oluşturdu. Kuşak ve Yol hattında denize kıyısı olan tüm ülke ve bölgeler bu kapsamda yer alıyor.

22-24 Eylül tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek olan Kuzey Bund Forumu, gemi taşımacılığı endüstrisinde küresel işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.