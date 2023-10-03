Çin Doğu Havayolları, 100 Adet C919 Uçağı İçin Sözleşme İmzaladı

Çin Doğu Havayolları, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile ilave 100 adet C919 uçağı için satın alma sözleşmesi imzaladı. Bu, bugüne kadar tek seferde alınan en büyük sipariş oldu. Uçaklar 2024'ten 2031'e kadar partiler halinde teslim edilecek.

1. Sözleşme imza töreninden çeşitli görüntüler

2. C919 uçağının çeşitli görüntüleri

Çin Doğu Havayolları, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile ilave 100 adet C919 uçağı için satın alma sözleşmesi imzaladı. Böylece, Çin tarafından geliştirilen büyük yolcu uçağı için bugüne kadar tek seferde alınan en büyük sipariş gerçekleşmiş oldu.

Plana göre, havayolu şirketinin satın aldığı yeni C919 uçakları 2024'ten 2031'e kadar partiler halinde teslim edilecek.

Çin Doğu Havayolları 2021'de 5 adet C919 siparişi vermişti. İki uçağı teslim alan şirket, bu uçakları Shanghai ile Chengdu kentleri arasındaki hava rotasında kullanmaya başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)