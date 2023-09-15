Çin Doğu Hava Yolları, İstanbul seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Doğu Hava Yolları'nın 28 Eylül'de haftada üç sefer olmak üzere İstanbul seferlerine başlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti. Kabulde iki ülke arasında ulaştırma alanındaki gelişmeler ve Kuşak ve Yol Forumu başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Bakan Uraloğlu, Kuşak ve Yol Forumu'na katılım konusundaki memnuniyetini dile getirerek, toplantının önemini vurguladı. Kısa sürede sonuçlandırılmasında fayda görülen iş birliği konularının da masaya yatırıldığı ikili görüşmede Bakan Uraloğlu, "'Kuşak Yol' konusunda Çin'in bu projeye ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Orta Koridor üzerinde bulunan Türkiye de en az Çin kadar projeyi önemsiyor ve ona yönelik yatırımları da yapıyoruz" dedi.

Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı anlaşması yürürlükte

2017 yılında imzalanan Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Uraloğlu, "Öncelikle 2017 yılında imzalamış olduğumuz Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geçiş belgesi teatisini de hemen yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca anlaşmanın uygulanmasına ilişkin hususların görüşülebilmesi için bir 'Kara Ulaştırması Karma Komisyonu' (KUKK) toplantısı düzenlenmesini önemli buluyoruz. Karayolu taşımacılığında lojistik iş birliği imkanlarının görüşülmesi amacıyla iki ülkenin ilgili birimlerinin en kısa zamanda bir araya gelmesinde fayda görüyoruz. Ayrıca karayolu taşımacılığı yapacak profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Orta koridor projesi büyük önem taşıyor"

Görüşmede Türkiye'nin Hazar geçişli "Orta Koridor" projesinin Kuşak ve Yol Girişimi'ne entegre olmasından duyulan memnuniyeti de dile getiren Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere 'Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlangıcından bu yana yakinen takip ediyor ve girişime büyük önem atfediyoruz. Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'nin Hazar geçişli 'Orta Koridor' projesiyle bütünleşiyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa-Asya taşımacılığı için Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor ve koridorun daha etkin hale getirilmesi için güzergah ülkeleri arasında çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Altyapı yatırımlarımızı ve lojistik düzenlemelerimizi birçok kıtalar arası güzergah için kilit konumda olduğumuzun bilincinde olarak planlıyoruz" dedi.

Sivil havacılık alanında iş birliği devam ediyor

Denizcilik alanında sorunsuz yürüyen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu alanda yeni iş birliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sivil havacılık alanındaki iş birliğimiz de şüphesiz büyük önem taşıyor. China Eastern Havayolları'nın (Çin Doğu Havayolları) 28 Eylül itibarıyla haftada üç sefer olmak üzere Shanghai-İstanbul seferlerine başlayacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak Çin'le ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğumuzu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA