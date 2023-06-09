Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin ihtiyatsız mali politikaları küresel toparlanmayı engelliyor

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ihtiyatsız mali ve parasal politikalarının enflasyonu dünyanın diğer bölgelerine yaydığını ve küresel toparlanmayı ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından yayımlanan Küresel Borç İzleme Raporu'na göre küresel borç stoku, Kovid-19 pandemisi öncesine göre 45 trilyon ABD doları artışla 305 trilyon ABD dolarına ulaştı. ABD 31.4 trilyon dolar ile dünyadaki en büyük ulusal borca sahip ülke olurken, bu durum ABD hükümetinin harcamaları ve borçlanma maliyetleriyle ilgili endişeleri artırıyor.

Wang rapora ilişkin olarak, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğunu ve önde gelen uluslararası para birimini de onun ihraç ettiğini vurguladı. Sözcü, ABD'nin mali şartlarının ve politika seçimlerinin dünya ekonomisi üzerindeki büyük etkisi göz önüne alındığında, ülkenin sağduyulu mali ve parasal politikalar uygulaması gerektiğini vurguladı.

"Ancak ABD uzun süredir dolar hegemonyasını kullanarak ihtiyatsızca borçlandı, krizleri öteledi ve Merkez Bankası'nın uyguladığı sınır tanımayan parasal genişleme modelini takip etti" diyen Wang, bu durumun ABD enflasyonunu dünyanın diğer bölgelerine yaydığını, gelişmekte olan bazı ekonomilerdeki borç sorununu ve ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirip küresel toparlanmayı ciddi şekilde engellediğini kaydetti.

Sözcü, ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon yönetimindeki Hazine Bakanı John Connally'nin, "Dolar bizim para birimimiz, fakat sizin sorununuz" sözüne atıfta bulunarak dolar hegemonyası tehlikesini eleştirdi.

Wang, "ABD'yi sağduyulu mali ve parasal politikalara yönelmeye ve makroekonomik politika koordinasyonunu geliştirmek, uluslararası ekonomik ve finansal istikrarı ortaklaşa korumak ve küresel toparlanmaya katkıda bulunmak üzere diğer ekonomilerle birlikte çalışmaya çağırıyoruz" dedi.