Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Tesla CEO'su Elon Musk ile görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi. Çin'in modernizasyonunun eşi benzeri görülmemiş bir büyüme potansiyeli ve pazar talebi yaratacağını kaydeden Bakan Qin, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün geniş beklentilere sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi.

Salı günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede Çin'in modernizasyonunun eşi benzeri görülmemiş bir büyüme potansiyeli ve pazar talebi yaratacağını kaydeden Bakan Qin, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün geniş beklentilere sahip olduğunu söyledi.

Qin, Çin'in dışa açılmayı üst düzeyde ilerletmeye ve Tesla ile diğer yabancı şirketler için daha iyi bir pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası iş ortamı yaratmaya devam edeceğini kaydetti.

Sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin, hem iki ülkenin hem de tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirten Çin Dışişleri Bakanı Qin, böyle bir ilişkinin ancak iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği gibi doğru yönlere bağlı kalması, "tehlikeli sürüşten" kaçınması ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini desteklemek için "gaza basılması" halinde mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD ve Çin'in iç içe geçmiş ve ayrılmaz çıkarlar paylaştığını kaydeden Elon Musk ise, Tesla'nın ayrışmaya karşı olduğunu ve şirketin Çin'deki işlerini büyütmeye ve ülkenin kalkınma fırsatlarını paylaşmaya devam etmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.