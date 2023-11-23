Çin, dış ticaret şirketlerinin yurtdışı piyasalarını genişletmelerini kolaylaştırmak için adımlar atıyor

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Zhang Xin, ülkenin ithalat ve ihracat verilerinde pozitif trendin görüldüğü bir dönemde, dış ticaret şirketlerinin yurtdışı piyasalarını genişletmelerini kolaylaştırmak üzere adımlar atıldığını duyurdu.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Zhang Xin, ülkenin ithalat ve ihracat verilerinde pozitif trendin görüldüğü bir dönemde, dış ticaret şirketlerinin yurtdışı piyasalarını genişletmelerini kolaylaştırmak üzere adımlar atıldığını duyurdu.

Zhang Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, toplam mal dış ticaretinin yıllık büyümesindeki düşüşü hem yılın ilk 10 ayında hem de tek başına Ekim ayında tersine çevirdiğini, bunun da sektörde olumlu faktörlerin biriktiğine işaret ettiğini söyledi.

Zhang, ticaret konseyinin çeşitlendirilmiş ekonomi ve ticareti teşvik faaliyetleri yürüterek yukarı yönlü ivmeyi güçlendireceğini belirtti.

20'nden fazla etkinliğin düzenleneceği 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na dikkat çeken Zhang, bu etkinlikler arasında politika yorumları, etkileşim ve tartışmalar ile müzakerelerin de yer alacağını ve 50'den fazla ülke ve bölgeden şirketler için işbirliği köprüsü kurulacağını kaydetti.

Zhang, ticaret konseyinin yurtdışındaki fuarlara katılma konusunda şirketlere çeşitli yollarla destek vereceğini de sözlerine ekledi.