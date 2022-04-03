Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Çin'in dijital itibari para birimi veya diğer adıyla e-CNY'nin Tianjin ve Chongqing belediyelerinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, doğudaki Fujian eyaletinin Fuzhou ve Xiamen kentlerinde ve 2022 Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan doğudaki Zhejiang eyaletinin altı kentinde de erişilebilir olacağını söyledi. Çin dijital […]

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Çin'in dijital itibari para birimi veya diğer adıyla e-CNY'nin Tianjin ve Chongqing belediyelerinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, doğudaki Fujian eyaletinin Fuzhou ve Xiamen kentlerinde ve 2022 Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan doğudaki Zhejiang eyaletinin altı kentinde de erişilebilir olacağını söyledi.

Çin dijital yuan kullanımını şimdiye dek Shenzen'den Shanghai'a ve Xiong'an Yeni Bölgesi'ne kadar 10'dan fazla yerde test etti. Son olarak Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'nda yapılan denemelerin ardından Beijing ve Zhangjiakou da pilot programa dahil edilmişti. Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısına göre, toptan ve perakende, yiyecek-içecek, turizm sektörlerinde ve idari ücretlerin ödenmesinde hem çevrimiçi hem çevrimdışı senaryoları kapsayan, tekrarlanabilir ve desteklenebilir olan bir dizi uygulama modu şekillendi. Çin'de dijital yuan ile gerçekleştirilen işlemler 2021 sonu itibarıyla 87,57 milyar yuana (13,78 milyar ABD doları) erişmiş bulunuyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Nisan, Pekin, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title