Çin, Dijital Ticarette Kayda Değer İlerleme Sergiliyor

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Wang Dongtang, Çin'in dijital ticaretinin 2022 yılında büyük bir ilerleme kaydettiğini ve küresel rekabet gücünün artmaya devam ettiğini açıkladı. Dijital olarak sunulan hizmet ticaretinin değeri tarihi bir zirveye ulaşarak 372,71 milyar ABD dolarına çıktı.

HANGZHOU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Wang Dongtang, Çin'de dijital ticaretin 2022 yılında kayda değer bir ilerleme sergilediğini ve küresel rekabet gücünün artmaya devam ettiğini söyledi.

Perşembe günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Wang, 2022 yılında Çin'in dijital olarak sunulan hizmet ticareti değerinin yıllık yüzde 3,4 artışla 372,71 milyar ABD dolarına ulaşarak tarihi bir zirveyi gördüğünü kaydetti.

Wang, Çin'de 2022 yılında dijital ticaretin gelişimine ilişkin bir raporu açıklarken, söz konusu dönemde sınır ötesi e-ticaretin ithalat ve ihracat ölçeğinin bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 2,11 trilyon yuana (yaklaşık 296,3 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Wang, 2022 yılı sonuna itibarıyla piyasa değeri 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan Çinli dijital hizmet platformu işletmeleri sayısının 200'ü aştığını söyledi.

Dijital ticaretin, Çin'in güçlü bir ticaret ülkesi inşa etme çabası için yeni bir dinamo ve üst düzey kurumsal açılım için yeni bir araç haline geldiğini vurgulayan Wang, üst düzey tasarımı güçlendirmek, yeni iş modelleri geliştirmek ve dijital ticaret kurallarını yüksek standartlarla uyumlu hale getirmek için çaba gösterileceğini sözlerine ekledi.