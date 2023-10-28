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Çin, Devlet Dışı Şirketlere 2024 Yılında 243 Milyon Ton Ham Petrol İthalatı İzni Verdi

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'deki devlet dışı şirketlerin 2024 yılında toplam 243 milyon ton ham petrol ithal etmesine izin verildiğini duyurdu. Bu, 2023 yılında izin verilen miktarla aynı oldu. Bakanlık, yaptığı açıklamada, Çin'in mal ithalat ve ihracatı yönetimine ilişkin yönetmeliklerine ve ülkenin ilgili Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerine uygun olarak devlet dışı şirketler için başvuru kriterlerini ve ilgili prosedürleri de yayımladı.