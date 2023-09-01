Çin Devlet Demiryolları Grubu İlk Yarıda Beklentileri Aştı

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, 2023 yılının ilk yarısında beklenenden daha iyi bir iş performansı sergilediğini duyurdu. Şirketin gelirleri yüzde 19,6 artarak 580,7 milyar yuana ulaştı. Yolcu hacimleri ve mal taşıma miktarı da önemli ölçüde arttı.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, 2023 yılının ilk yarısında beklenenden daha iyi bir iş performansı sergilediğini duyurdu.

Şirketten Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, yılın ilk altı ayında gelirler yüzde 19,6 artarak 580,7 milyar yuana (yaklaşık 80,87 milyar ABD doları) ulaştı.

Yolcu hacimleri bu dönem boyunca artış gösterdi ve yolcu seyahatleri iki kattan fazla artarak 1,69 milyara ulaştı.

Yılın ilk yarısında demiryollarıyla yaklaşık 1,93 milyar ton mal taşındı.

Demiryolu sektöründeki sabit varlık yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 304,9 milyar yuana ulaştı.