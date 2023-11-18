Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yüksek nitelikli kalkınmayla küresel büyümenin motoru olduğunu ve yatırımların en iyi adresinin yine Çin olduğunu belirtti. Şi, APEC CEO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Çin'in açıklık politikasını ve yabancı yatırımcılar için elverişli koşulları sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Yatırımların en iyi adresi yine Çin olacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yüksek nitelikli kalkınmayla küresel büyümenin motoru olduğunu, devasa pazarı, tedarik olanakları ve nitelikli insan kaynağıyla küresel yatırımlar için avantajlı konumunu koruduğunu belirterek, "Yatırımların en iyi adresi olarak 'yeni Çin', yine Çin olacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı'na katılan Şi, bu kapsamda gerçekleştirilen APEC CEO Zirvesi'nde okunan yazılı mesajında, küresel yatırımcılara Çin'in açıklık politikasını ve yabancı yatırımcılar için elverişli koşulları sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası toparlanmasının devam ettiğine, bu yıl majör ekonomiler arasında en yüksek büyüme oranını yakaladığına işaret eden Şi, "Yüksek nitelikli kalkınma çabamızla önemli kazanımlar elde ettik. Çin küresel ekonominin en güçlü büyüme motoru olmayı sürdürüyor. İş dünyasından bazı liderlerin söylediği gibi Çin'in adı, yatırımın en iyi adresiyle eş anlamlı hale geldi. Yatırımların en iyi adresi olarak 'yeni Çin', yine Çin olacak." ifadesini kullandı.

Şi, Çin'in "sosyalist piyasa ekonomisi" olarak özgün avantajları bulunduğunu, talep yönünden devasa bir pazara, arz yönünden tam teşekküllü bir endüstriyel sisteme ve insan kaynağı bakımından ise yüksek nitelikli iş gücü ve girişimci sınıfına sahip olduğunu kaydetti.

Çin ekonomisinin geçmişte de sayısız zorluklarla ve engellerle karşılaştığına ancak riskleri eleyip zorlukları aşarak "tarihi başarılar" yakaladığına dikkati çeken Şi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Çin ekonomisi güçlü bir dirence ve büyük potansiyele sahip, geniş hareket alanıyla umut vadetmeyi sürdürüyor ve gelecekte de sürdürecek. Uzun vadeli ve istikrarlı büyümeyi sağlayacak kabiliyetimiz ve güvenimiz var. Çin kalkınmasıyla dünya ekonomisine yeni fırsatlar ve büyüme ivmesi sağlamaya devam edecek."

Şi, dünyanın her yerinden iş dünyası temsilcilerini Çin'e yatırım yapmaya çağırarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası durum ne yönde gelişirse gelişsin, Çin'in dünya standartlarında, piyasa odaklı ve hukuka dayalı bir iş ortamını güçlendirme kararlılığı değişmeyecektir. Yabancı yatırımlar için negatif listeyi kısaltacağız. Yabancı yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını koruyacak mekanizmaları iyileştirmeyi sürdüreceğiz. İnovasyon faktörlerinin serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldıracak, dijital ekonomide reformu derinleştirecek, verilerin serbest ve düzenli akışını yasalara uygun olarak sağlayacağız."

Çin lideri ayrıca, "kalpleri ısıtan" diye nitelediği tedbirlerle, yabancı uyrukluların ülkeye giriş ve çıkışlarını kolaylaştıran düzenlemeler yapacaklarını, elektronik ödeme sistemlerine, maliye, sağlık ve diğer temel hizmetlere erişimdeki sıkıntıları gidereceklerini belirtti.