Çin Devlet Bankaları Afet Bölgelerine Kredi Desteği Sağlıyor

Çin'in devlete ait büyük ticari bankaları, afetlerden etkilenen bölgelerdeki ticari kuruluşlara yönelik kredi desteğini güçlendirdi. Küçük ve mikro ölçekli şirketler, tarım işletmeleri ve kırsal hane halkları gibi kilit gruplar desteklenerek, afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına da finansman sağlanacak.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in devlete ait büyük ticari bankaları, afetlerden etkilenen bölgelerdeki ticari kuruluşlara yönelik kredi desteğini güçlendirdi.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), küçük ve mikro ölçekli şirketler, ekim-dikim ve besicilik işletmeleri, bireysel işletmeler ve kırsal hane halkları gibi kilit önemdeki grupları desteklemek üzere çalışmalarını artırdı.

Çin Ziraat Bankası (ABC), afet bölgelerindeki tarım arazileri için istikrarlı tarımsal üretim ve su koruma tesislerine yönelik kredi ihtiyaçlarına öncelik verileceğini söyledi.

Devlete ait önde gelen ticari bankalar ayrıca afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına destek olmak amacıyla ulaşım, belediye hizmetleri ve diğer alanlarda yatırım ve finansman desteğini de artıracak.

Afet bölgelerindeki bankalar için nakit işlemleri ve afet yardım fonlarının acil durum tahsisini sağlamaya ve likidite desteğini artırmaya yönelik daha fazla çaba gösterilecek.