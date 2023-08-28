Çin'den Kazakistan'a 16 Tonluk Kargo Gönderildi

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan'ın Almatı kentine makine parçaları ve çiçeklerin de bulunduğu 16 ton ağırlığında bir kargo gönderildi. Bu, Gansu eyaletini Orta Asya'ya bağlayan ilk hava kargo rotası oldu.

LANZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan'ın Almatı kentine aralarında makine parçaları ve taze kesilmiş çiçeklerin de bulunduğu 16 ton ağırlığında bir kargo gönderildi. Böylece eyaleti Orta Asya'ya bağlayan ilk hava kargo rotası açılmış oldu.

Gansu Limanı Lojistik Limited Şirketi yöneticilerinden Chen Mingyuan, Gansu ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaretin son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Chen'e göre yeni kargo rotasının faaliyete geçmesiyle Gansu ve Orta Asya arasındaki uçuşların operasyonel istikrarı daha da iyileşecek. Almatı, dış ticaretin kapsamını daha da genişletmek amacıyla mal dağıtımı için bir merkez olarak kullanılacak.

Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı gümrüğünde çalışan Feng Lijie, "Bu rotanın açılması, Gansu'ya Orta Asya ülkeleri ile ticaretini daha da geliştirme ve Kuşak ve Yol işbirliğinin gelişimine katkıda bulunma fırsatı sunuyor" dedi.

Lanzhou'dan son yıllarda Bangkok, Lahor, Punom Pen, Kopenhag ve Moskova da dahil olmak üzere pek çok kente uluslararası hava kargo rotaları başlatıldı.