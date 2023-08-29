Çin'den hizmet sektöründe ilerleme kaydedildi

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1. Çin'den çeşitli görüntüler

4. 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın arşiv görüntüleri

Pakistan'ın Yatırımdan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Harun Şerif, Çin'in hizmet sektörünün, endüstriyel yapının gelişmesi ve yeni itici güçlerin ortaya çıkmasıyla belirgin bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Şerif, Çin'in kalkınmasının dünyaya yeni fırsatlar getireceğini belirtti.

"Çin'de şu anda gördüğüm şey, ülkede çok açık ve ilerici bir değişimin olduğu. Çin, kaliteyi artırmak, ihracat ve hizmetlerini çeşitlendirmek için yatırım yapıyor. Çin bilinçli olarak bilgi teknolojisine daha fazla yatırım yapmaya, kendi yarı iletkenlerini üretmeye, temelde konaklama hizmetlerini geliştirmeye karar verdi. Daha da önemlisi, Çin iç talebi artırmak için çalışmaya başladı. Dolayısıyla Batı'ya olan bağımlılığı giderek farklılaşacak. Batı ve bölge ülkeleri, Çin'deki daha yüksek katma değerli hizmetlerin tedarikçi olabilecekleri hizmet değer zincirleriyle çok daha fazla ilgilenecek. Çin, hizmet alanını sadece inşaat, seyahat ve bazı teknoloji tabanlı alanlardan daha sofistike becerilere doğru çeşitlendiriyor. Bu, aynı zamanda Çin için hizmet ihracatı ve ithalatında bir denge oluşturacak."

Beijing'de 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı ile ilgili konuşan Şerif, fuarın daha dengeli bir dünyanın inşasına katkıda bulunacak ilerici fikirler üretebileceğini ifade etti.

"Bunun çok ama çok önemli bir etkinlik olduğuna hiç şüphe yok. Fuar, özellikle iklim değişikliği ve Batı'ya olan bilgi teknolojisi bağımlılığıyla bağlantılı ilerici fikirler üretecek. Küresel olarak risk unsuru ancak ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesiyle kontrol altına alınabilir. Bu çerçevede fuar, temelde birkaç Batılı ülkenin tekelinde olan ve dünyanın daha dengeli olmasını sağlayacak hizmetlerin çeşitlendirilmesine yönelik bir platform görevi görecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)