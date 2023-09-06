Çin'den Elmaların İhracatında Artış

Çin'in Gansu eyaletindeki Jingning ilçesinde yetiştirilen elmalar, Kuşak ve Yol ülkeleri ile Kuzey Amerika'ya ihraç ediliyor. Elmaların ihracat hacmi geçen yıla göre yüzde 30 artarak 100 milyon yuan değerine ulaştı.

1. Elmaların çeşitli görüntüleri

4. Elma paketlerinin çeşitli görüntüleri

Çin, önemli bir elma üreticisi konumunda. Çin'in elma üreten bölgelerinden biri olan ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaleti, elmaların büyümesi için gerekli bol güneş ışığına ve gece ve gündüz arasında büyük bir sıcaklık değişimine sahip.

Jingning ilçesindeki çiftçilerin yüzde 80'inden fazlası, elma yetiştiriciliği ve ilgili sektörlerle uğraşıyor.

Taze elma ihracatı, sadece söz konusu işletmelere fayda sağlamakla kalmıyor, ilçenin elma endüstrisinin büyümesine de katkıda bulunarak elma yetiştiren 36.000 çiftçi ailesine de fayda sağlıyor.

"Fuji elması, Qingguan elması, Huaniu elması ve Golden Delicious elmamız var. Ana pazarımız; Filipinler, Malezya, Endonezya ve Nepal gibi Kuşak ve Yol ülkeleri. Son üç yılda Kuzey Amerika'da Meksika gibi yeni pazarlar keşfettik ve alıcılar bana Golden Delicious elmalarımızın orada çok popüler olduğunu söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon ABD doları değerinde sipariş aldık. Tüm süreç boyunca elma teslimatında soğuk zinciri kullanıyoruz ki, yabancı tüketiciler bizden en taze elmayı yiyebilsin."

"Jingning elmaları çoğunlukla Kuşak ve Yol ülkelerine ve Kuzey Amerika gibi diğer bölgelere ihraç ediliyor. Bu yılın Ocak ayından Ağustos ayına kadar toplam elma ihracat hacmi, 10.000 tonu aştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 artışla yaklaşık 100 milyon yuan (yaklaşık 13,66 milyon ABD doları) değerine ulaştı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)