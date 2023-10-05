Çin demiryolları, son yedi gün içinde 17 milyondan fazla yolcu taşıyarak toplam seyahat sayısını 114 milyona ulaştırdı. Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili nedeniyle seyahat yoğunluğu artarken, demiryolu operasyonları güvenli ve düzenli bir şekilde devam ediyor.

Çin Demiryolları, Son Yedi Günde 114 Milyon Yolcu Taşıdı

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin demiryollarının Salı günü 17 milyondan fazla yolcu taşımasıyla son yedi gün içinde demiryollarında gerçekleşen toplam seyahat sayısı 114 milyona ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, bu yıl 29 Eylül'de başlayıp 6 Ekim'e kadar sürecek olan sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili için seyahat yoğunluğunun başladığı 27 Eylül'den bu yana demiryolu operasyonları güvenli, istikrarlı ve düzenli seyrediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, demiryolu yolcu seyahati yoğunluğunun yüksek seviyede kalacağını ve taşınan yolcu sayısının Çarşamba günü 17,3 milyona ulaşacağı öngörülmüştü. Ayrıca, seyahat taleplerini karşılamak üzere 11.679 trenin hizmet vereceği belirtildi.

Çin'in demiryolu işletmecisi, turistlerin evlerine dönmek üzere yola çıkmalarıyla birlikte 5 ve 6 Ekim tarihlerinde seyahat yoğunluğunda yeni bir zirvenin görüleceğini belirtti.