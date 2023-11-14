Çin Demiryolları Ekim Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin demiryolları Ekim ayında yapılan yolcu seyahatlerinde güçlü bir büyüme kaydetti. Geçen ay demiryollarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195,6 artışla 351,69 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 10 ayında ise demiryolu yolcu seyahatleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artarak 3,28 milyarın üzerine çıktı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin demiryolları Ekim ayında yapılan yolcu seyahatlerinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Demiryolu İdaresi verilerine göre geçen ay demiryollarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195,6 artışla 351,69 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

İdare, bu yılın ilk 10 ayında demiryolu yolcu seyahatlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artarak 3,28 milyarın üzerine çıktığını kaydetti.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ana göstergelerinden biri olan demiryolu yük hacmi de aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 436,56 milyon tona ulaştı.

Ekim ayında ülkede demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 572,6 milyar yuana (yaklaşık 79,78 milyar ABD doları) yükseldi.