Çin'deki Yeni Enerjili Araç Satışları Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Çin'in yeni enerjili binek araç pazarı güçlü büyümesini sürdürürken, satışların Haziran'da rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Çin Binek Otomobil Birliği'nin tahminlerine göre, yeni enerjili araç toptan satışlarının 2023'ün Haziran ayında 740.000'e ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Ülke genelindeki NEV perakende satışlarının da Haziran'da 740.000 adet olduğu tahmin ediliyor.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç pazarı güçlü büyümesini sürdürürken, satışların Haziran'da rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin Salı günü açıkladığı tahminlere göre, Çin'deki yeni enerjili araç (NEV) toptan satışlarının 2023'ün Haziran ayında 740.000'e ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Birliğin tahminine göre bu veri aylık bazda yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 30'luk bir artış anlamına geliyor.

Ülke genelindeki NEV perakende satışlarının da Haziran'da 740.000 adet olduğu tahmin ediliyor.

Birlik, bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılan çok sayıda yeni NEV modeli ve NEV üreticilerinin artan promosyonları sonucu tüketicilerin satın alma potansiyellerinin kademeli olarak açığa çıktığını ve bunun da NEV satışlarının sürekli büyümesini desteklediğini söyledi.

Çin'deki NEV satışlarının 2023 yılının tamamında 8,5 milyon adede ulaşacağını öngören birlik, yeni enerjili araçların yıllık penetrasyon oranının ise yüzde 36'ya ulaşmasını bekliyor.