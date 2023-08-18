Çin'deki yabancı yatırımlar yükselişte

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ana karasında yüksek teknolojili imalat sektöründe fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların, 2023'ün ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttığını duyurdu. Yüksek teknolojili endüstrilere yapılan doğrudan yabancı yatırım ise yüzde 3,8 artış kaydetti. Fransa, İngiltere, Kanada ve İsviçre'den yapılan yatırımlar ise önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 213,7, yüzde 159,9, yüzde 113,3 ve yüzde 61,2 oranında arttı. Toplamda ise bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 28.406 yeni yabancı sermayeli şirket kuruldu.