Çin'deki Yabancı Şirketler Ülkedeki İş Ortamından Memnun

Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğunun ülkedeki elverişli iş ortamından memnun olduğu ve piyasaya güven duyduğu ortaya çıktı. Yapılan ankete göre, yabancı şirketlerin Çin'deki gelişimleri konusunda iyimser oldukları ve yatırım getirilerinin sabit kalmasını ya da artmasını bekledikleri belirtildi.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Yakın zamanda yapılan bir anket, Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğunun ülkedeki elverişli iş ortamından memnun olduğunu ve piyasaya büyük güven duyduğunu ortaya koydu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından 2023 yılının ikinci çeyreğinde yapılan bir ankete göre, Çin'de pazara erişim, vergi ödemeleri, anlaşmazlıkların çözümü ve pazar rekabetinin teşvik edilmesine ilişkin iş ortamı, ülkede faaliyet gösteren yabancı firmalar tarafından büyük ölçüde takdir ediliyor.

CCPIT yetkilisi Sun Xiao Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ankete katılan yabancı sermayeli şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının söz konusu iş ortamından memnun olduğunu söyledi.

Sun, yabancı şirketlerin Çin'deki gelişimleri konusunda iyimser olduklarını ve ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının 2023 yılında yatırım getirilerinin sabit kalmasını ya da artmasını beklediklerini söyledi.

Ankete göre, bu tür firmaların Çin'de yatırım yapmasını sağlayan başlıca faktörler arasında geniş pazar büyüklüğü, imtiyazlı politikalar ve sanayi ve tedarik zincirlerinin sağlamlığı yer alıyor.