Çin'deki Yabancı Şirketler İş Ortamından Memnun

Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğu ülkedeki elverişli iş ortamından memnun olduğunu gösteren bir ankete göre, Çin'deki gelişimleri konusunda iyimser olan şirketler, yatırım getirilerinin sabit kalmasını ya da artmasını bekliyor.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Kısa süre önce yapılan bir ankete göre, Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğu ülkedeki elverişli iş ortamından memnun.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen anket, Çin'de vergi ödemeleri, pazara erişim ve ihtilafların çözümüne ilişkin iş ortamının, ülkede faaliyet gösteren yabancı firmalar tarafından büyük ölçüde takdir edildiğini gösteriyor.

CCPIT sözcüsü Zhang Xin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ankete katılan yabancı sermayeli 700 işletmenin yaklaşık yüzde 90'ının söz konusu iş ortamından memnun olduğunu söyledi.

Yabancı şirketlerin, Çin'deki gelişimleri konusunda iyimser olduklarını belirten Xin, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının 2023 yılında yatırım getirilerinin sabit kalmasını ya da artmasını beklediklerini kaydetti.

Zhang, denizaşırı yatırımcıların Çin'deki kalkınma fırsatlarından yararlanabilmesi için konseyin ülkede daha piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelik kazanmış bir iş ortamının sağlanmasında rol oynamaya devam edeceğini belirtti.