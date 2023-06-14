Çin'deki Türkiye Ulusal Pavilyonu açıldı

Türkiye'nin Çin'deki yeni başkonsolosluğuna ev sahipliği yapan Çıngdu şehrinde Türk ihraç ürünlerinin sergileneceği "Türkiye Ulusal Pavilyonu" açıldı.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin merkezi olan şehrin Çingbayciang ilçesindeki ticaret parkında kurulan ihraç ürünleri sergisinin açılışı vesilesiyle tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çıngdu Başkonsolosu Mehmet Mert Tokman, Çıngdu Belediye Başkan Yardımcısı Lin Nan, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Huang Li ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Musa, törende yaptığı konuşmada, Çıngdu Başkonsolosluğunun açılmasının ardından ihraç ürünleri sergisinin açılmasına tanıklık ettiklerini belirterek, bu girişimin Türk şirketlerinin Çin pazarındaki paylarını artırmasına ve Çinli tüketicilerin yüksek kaliteli Türk ürünlerine ulaşmasına vesile olmasını dilediklerini ifade etti.

Uluslararası demir yolu taşımacılığı limanının hemen yanında bulunan ticaret parkındaki serginin, ticari faaliyetleri hızla büyüteceği umudunu dile getiren Musa, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli lojistik imkanlar sağladığını, Türkiye'nin Orta Koridor projesinin etkin hale gelmesiyle de bağlantıların artacağına inandıklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 30 kat artarak 2022'de 45 milyar dolara çıktığını kaydeden Musa, Çin'in Türkiye'nin Asya'daki en büyük, dünya genelindeki üçüncü büyük ticaret ortağı haline geldiğinin altını çizdi.

Musa, yatırım alanında da olumlu eğilimler görüldüğüne, Türkiye'de altyapı, enerji, lojistik, telekomünikasyon ve finans gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlerin sayısının 1000'i aştığına dikkat çekerek, bu şirketlerin çoğunun Türkiye'yi bölgesel bağlantı merkezi olarak gördüğünü söyledi.

Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının 4,3 milyar dolara ulaştığını, bunun yüzde 70'nin son 5 yılda gerçekleştiğini anımsatan Musa, Türkiye'nin yatırım dostu bir ülke olarak daha fazla Çinli şirketi yatırıma davet ettiğini belirtti.

"Türkiye Ulusal Pavilyonu", Türkiye İhracatçılar Meclisince, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi işbirliğinde tasarlandı.

Sergideki ürünlerin tedarik ve teslimatı TGS Dış Ticaret AŞ, Çin ile bağlantılı aracılık hizmetleri ise Hengchuan Jufeng Ltd. tarafından yürütülecek.