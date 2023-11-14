Çin'deki Özel Şirketlerin Sayısı 52 Milyonu Aştı

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), ülke genelinde kayıtlı özel şirketlerin sayısının Eylül ayı sonu itibarıyla 52 milyonu aştığını duyurdu. İdare, özel işletmelerin kalkınma direncinin artan aşağı yönlü baskıya rağmen belirgin kaldığını kaydetti.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), ülke genelinde kayıtlı özel şirketlerin sayısının Eylül ayı sonu itibarıyla 52 milyonu aştığını ve Çin'de kayıtlı toplam işletme sayısının yüzde 92,3'üne tekabül ettiğini duyurdu.

İdare Salı günü yaptığı açıklamada, karmaşık bir uluslararası ortam ve yerel ekonomi üzerinde artan aşağı yönlü baskı durumunda bile Çin'deki özel işletmelerin kalkınma direncinin belirgin kaldığını kaydetti.

İdare, Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artışla yaklaşık 7,07 milyon yeni özel şirket kurulduğunu açıkladı.

İdare verileri ayrıca ilk üç çeyrekte ülke genelinde yaklaşık 17,2 milyon yeni bireysel işletme kurulduğunu ve rakamın bir önceki yıla göre yüzde 11,7 arttığını gösteriyor.