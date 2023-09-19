Çin'deki Girişimcilerin Mutlu Olduğu İdeal Yerler Açıklandı

Çin'de yapılan bir araştırmada, girişimcilerin en mutlu olduğu iller ve ilçeler belirlendi. Ningbo, Chengdu, Suzhou, Hangzhou, Qingdao, Hefei, Changsha, Ordos, Wenzhou ve Taizhou illerindeki girişimciler en mutlu olarak sıralandı. Araştırma, büyük veri toplama, çevrimiçi anketler, saha araştırması ve panel tartışmaları gibi süreçlerle gerçekleştirildi.

NANJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan yeni bir araştırmada ülkedeki toplam 20 kent ve ilçe 2023 yılında girişimciler için en ideal yerler olarak sıralandı.

Liste Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taicang kentinde düzenlenen bir forum sırasında açıklandı.

Girişimcilerin en mutlu olduğu il düzeyinde veya daha üst düzeydeki kentler Ningbo, Chengdu, Suzhou, Hangzhou, Qingdao, Hefei, Changsha, Ordos, Wenzhou ve Taizhou olarak belirlendi. İlçe düzeyindeki on kent ve kentsel bölge de girişimcilerin en mutlu olduğu diğer yerler olarak sıralandı.

Liste, Xinhua Haber Ajansı'nın yayımladığı Oriental Outlook dergisi tarafından büyük veri toplama, çevrimiçi anketler, saha araştırması ve panel tartışmalarını içeren bir süreç ile ankete dayalı olarak hazırlandı.

Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ren Weidong forumda yaptığı konuşmada, "Girişimcilerin mutluluğu kentin iş ortamını iyileştirme çabalarından ayrı tutulamaz" dedi.