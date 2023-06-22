Çin'deki Gemi İnşa Şirketi Üretim Planını 2027'ye Kadar Yaptı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında yapım aşamasındaki bir konteyner gemisi, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)
TİANJİN, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yabancı ülkelerden alınan siparişlerde patlama yaşayan gemi inşa şirketi, 2027 yılına kadarki üretim planını şimdiden yaptı.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında teslim edilmek üzere bekleyen bir gemi görülüyor, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında yapım aşamasındaki bir konteyner gemisi görülüyor, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında çalışan bir işçi, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında yapım aşamasındaki bir konteyner gemisi görülüyor, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)