Çin'deki Gemi İnşa Şirketi Üretim Planını 2027'ye Kadar Yaptı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Tianjin Gemi İnşa Limited Şirketi fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yabancı ülkelerden alınan siparişlerde patlama yaşayan gemi inşa şirketi, 2027 yılına kadarki üretim planını şimdiden yaptı.