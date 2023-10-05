Çin'deki Elektronik Bilgi Üretim Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Çin'de elektronik bilgi üretim sektöründeki büyük firmaların katma değeri Ağustos ayında yüzde 5,8 artarak istikrarlı büyüme kaydetti. Sektördeki şirketlerin ihracatı, gelir ve karlarında da toparlanma işaretleri görüldü.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'de elektronik bilgi üretim sektöründeki büyük firmaların katma değerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasıyla Ağustos ayında istikrarlı büyüme kaydedildi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre yılın ilk sekiz ayında önde gelen elektronik bilgi üretim şirketlerinin katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Bakanlığa göre söz konusu artış, Ocak-Temmuz döneminde görülen yüzde 0,1'lik büyümeyi aştı. Sektördeki büyük şirketlerin ihracatının yanı sıra gelir ve karlarında da yılın ilk yedi ayına kıyasla toparlanma işaretleri görüldü.

Veriler, Ocak-Ağustos döneminde sektördeki sabit varlık yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını ve tüm sektörlerdeki yatırımların genel büyüme oranının 0,7 yüzde puan üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Çin'deki büyük elektronik bilgi üreticileri, her biri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) yıllık ana iş gelirine sahip şirketlerden oluşuyor.