Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar düşüş gösterdi

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların yılın ilk dokuz ayında 919,97 milyar yuan seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüş gösterdi. İmalat sektöründe doğrudan yabancı yatırım oranı artarken, yüksek teknoloji sektöründeki artış da dikkat çekti.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk dokuz ayında Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların 919,97 milyar yuan (yaklaşık 128 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlığın Cuma açıkladığı verilere göre rakam, bir önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüş gösterdi. Bakanlık yetkilisi, düşüşün küresel ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi ve geçen yılın baz etkisinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artışla ülkede 37.814 yeni yabancı sermayeli şirket kuruldu.

İmalat sektöründe doğrudan yabancı yatırım oranı, yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, yüksek teknoloji sektöründeki artış yüzde 12,8 oldu.

Bakanlığın verilerine göre söz konusu dönemde Fransa kaynaklı doğrudan yabancı yatırım yüzde 121,7 artış gösterirken onu yüzde 116,9 ile İngiltere ve yüzde 109,2 artışla Kanada izledi.

Yetkili, Çin'in doğrudan yabancı yatırım değerinin uzun dönemde olumlu bir seyir izlediğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi, Çin'deki yabancı yatırım ortamını optimize etmek ve yabancı yatırım akışını artırmak üzere yönerge yayımladı.

Yetkili, bir sonraki aşamada bakanlığın, yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi daha da kısaltacağını, pilot serbest ticaret bölgeleri ve serbest ticaret limanlarının reform ve dışa açılımını ileri taşıyacağını ve hizmet sektörünün daha fazla dışa açılmasına yönelik kapsamlı denemeleri derinleştireceğini söyledi.