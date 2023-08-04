Çin'deki demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin sefer sayısı artıyor

Çin'deki demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin bu yıl Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 9.000'den fazla sefer yapması bekleniyor. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi tarafından düzenlenen basın toplantısında, demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin 2022 yılında 8.820'yi aşkın sefer yaptığı belirtildi. Koridordaki kargo hacmi ve ticaret hacmi de hızla artıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou şehrindeki Qinzhou Limanı'nın otomatik konteyner terminali ve bir demiryolu konteyner dağıtım merkezi görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

NANNİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin bu yıl Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 9.000'den fazla sefer yapması bekleniyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi tarafından Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin 2022 yılında 8.820'yi aşkın sefer yaptığı belirtildi. Özerk bölge, yeni altyapı inşası gibi önlemlerle koridorun verimliliğini ve bağlanabilirliğini daha da artırmayı planlıyor.

Basın toplantısında verilen bilgilere göre, son yıllarda koridordaki kargo hacminde hızlı bir büyüme yaşandı. Guangxi'deki Beibu Körfez Limanı'nın kapsamlı kargo işleme kapasitesi, 2019'dan 2022'ye kadar 260 milyon tondan 315 milyon tona yükseldi. Koridorda halihazırda 100'den fazla ülke ve bölgedeki 200'ü aşkın limanı birbirine bağlayan 75 konteyner rotası bulunuyor.

Basın toplantısında açıklanan rakamlara göre, bu yılın ilk yarısında Beibu Körfez Limanı'nın kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin sefer sayısı ise yüzde 9 artış kaydetti.

Öte yandan 2022'de koridor hattında yer alan eyalet düzeyindeki bölgelerin Guangxi'deki limanlar aracılığıyla ithalat ve ihracattan elde ettiği ticaret hacmi 500 milyar yuanın (69,93 milyar ABD doları) üzerine çıkarak rekor kırdı. Ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 50 artış göstererek, halihazırda 290 milyar yuanı aşmıştı.

2017 yılında hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor.¦