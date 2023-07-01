Çin'deki demiryolu-denizyolu intermodal trenler yıl ortası hedefini tamamladı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou şehrindeki bir demiryolu konteyner dağıtım merkezinden hareket eden ASEAN ülkelerinden gelen mallarla yüklü bir tren, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

NANNİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki demiryolu-denizyolu intermodal trenler, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru boyunca 2023'ün ilk altı ayında 4.500 sefer yaparak yıl ortası hedefini tamamladı.

Tahıl yüklü 100 konteyner taşıyan bir kargo treni Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou liman istasyonundan hareket ederek 4.500'üncü seferini gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak ayından Haziran ayına kadar koridordan geçen yük trenleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 225.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşıdı.

2017 yılında hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısındaki eyaletler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor. Demiryolu-deniz intermodal hizmeti, Çin'deki 17 eyalet düzeyindeki bölgede 61 şehri kapsayacak şekilde genişletildi.